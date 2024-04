Tobias Rahim indtager Dyrskuepladsen

For første gang kommer Tobias Rahim til Grøn Koncert, når Grøn Koncert den 26. juli rykker ind på Dyrskuepladsen. Det har Tuborg og Muskelsvindsfonden netop annonceret.

- Jeg tror, jeg kommer til at ødelægge festen...altså smadre den. Med eksistentiel passion. Jeg har drømt om Grøn-scenen, siden jeg samlede pant til festen som barn, siger Tobias Rahim i en pressemeddelelse.

Grøn Koncert i Odense bliver større end nogensinde før, da Odense Kommune har valgt at gøre plads til flere publikummer på Dyrskuepladsen. Spørger man Theis Petersen, som er indsamlingschef ved Muskelsvindsfonden, så har han svært ved at vente til koncerten starter:

- Vi er sindssygt stolte af, at Tobias Rahim har sagt ja til at være en del af årets Grøn-turné. Det er ingen hemmelighed, at han er en artist, som længe har stået øverst på ønskelisten til Grøn. Nu må det gerne bare blive juli, så vi igen kan samle publikum med fest, fællesskab og fantastisk live-musik af Tobias Rahim og resten af årets stærke line-up, som vi løfter sløret for i de kommende uger, siger han.