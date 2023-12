Totalentreprenør utilfreds med udsigt til store dagbøder

Totalentreprenøren bag byggeriet af det nye OUH, Odense Hospital Project Team, mener ikke, at de bærer ansvaret for byggeriets forsinkelser.

Region Syddanmark meldte onsdag ud, at OHPT kan se frem til store dagbøder fra på mandag. Bøderne vil dagligt være på 960.000 kroner.

"Totalentreprenøren er af den opfattelse, at flere forhold har medført væsentlige overskridelser af de fastsatte mellemterminer og ekstra omkostninger til færdiggørelse af projektet. Eksempelvis bygherrens anmodning om ændringer og bygherrens manglende teknisk feedback/input inden for aftalte tidsfrister. Af disse grunde betragter OHPT de varslede dagbøder for uberettigede", skriver selskabet i en mail til TV 2 Fyn.



Samtidig oplyser de, at de siden januar har rejst en række krav overfor bygherren om tidsfristforlængelser. Selskabet vil fortsætte dialogen med regionen de kommende dage.