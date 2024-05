Hvis du ser Trine Dyrholm i Odense i nærmeste fremtid, så er der en god grund til det. Den kendte skuespiller er ved at indspille filmen Begyndelser, og nogle af scenerne skal optages på Roersvej 11 lige over for Vestre Skole. Det skriver migogodense.dk

Her bliver der filmet i en lejlighed, foran bygningen, og derudover kommer filmholdet til at bruge området omkring adressen til parkering. Det fremgår af en seddel, som productionsselskabet bag filmen har hængt op.