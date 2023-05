En 41-årig mand kunne ikke løbe fra sin ugerning, da han søndag fik besøg af Fyns Politi.

Af politiets døgnrapport fremgår det nemlig, at politiet omkring middagstid søndag fik anmeldelse om et tyveri af et el-løbehjul, som senere blev fundet på den 41-årige mands bopæl i Odense.

Derfor kunne den egentlig ejer også glæde sig over at få sit el-løbehjul igen. Den 41-årige mand blev sigtet for tyveri.