Ung mand kørte galt to gange på 3,6 kilometer - men han var hverken fuld eller påvirket

En ung mand fra Odense kom usædvanligt galt afsted, da han i en mindre bil bevægede sig gennem påsketrafikken i Odense, torsdag kort efter middag.

Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi, Kenneth Taanquist.

Første gang politiet hørte om ham var, da han kørte op bag i en bil, som holdt for rødt i krydset mellem Nyborgvej og Ejbygade. Det skete klokken 13.10.

Her standsede den unge mand dog ikke, men fortsatte i stedet 3,6 kilometer ud af nogenlunde lige strækning, til krydset mellem Ørbækvej og Hollufgårdsvej. Her forårsagede han et harmonikasammenstød, da kan kørte op bagi to biler der ventede for rødt.

Da politi og redningsmandskab kom til stedet kunne de heldigvis konstatere at ingen var kommet alvorligt til skade i nogle af uheldene.

Politiet arbejder lige nu ud fra en tese om, at manden hverken var påvirket af alkohol eller stoffer, da han forårsagede ulykkerne. I stedet mener politiet at sukkersyge har været årsagen til den farlige kørsel, oplyser vagtchefen.