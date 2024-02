Våd bytur var tæt på at ende galt for sulten og træt ung mand

Det var en dårlig idé at sætte maden over efter en våd nat i byen - og så falde i søvn.

Det kan en ung mand i 20'erne skrive under på, efter han tidligt lørdag morgen blev vækket af beredskab og politiet på sin adresse i en lejlighedsejendom i det centrale Odense.

Ifølge vagtchef ved Fyns Politi Henrik Strauss fik politiet en anmeldelse klokken 07.06 fra en anden beboer i ejendommen om, at der røg i en lejlighed.

Da politiet kom frem, sporede efterforskningen sig hurtigt ind på, at den unge mand havde sat en gryde med mad på komfuret for at varme det op, men i mellemtiden var han blevet træt og faldet i søvn. Heldigvis kom ingen til skade, og sagen blev løst i al mindelighed, fortæller vagtchefen.