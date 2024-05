En kvinde, som bor på Primulavej, fortæller, at hun vågnede ved, at hun hørte nogle høje bump og råb. Hun stod derefter op og så, at bilen stod i brand, og hun hørte nogle høje eksplosionsagtige brag fra den brændende bil.

- Jeg synes, at det er væmmeligt, at der er nogle, der kan finde på at lave sådan noget. Jeg har det okay nu, men der gik lidt, inden vi faldt i søvn igen efter alt det tumult, siger hun.

Kvinden har ikke tidligere oplevet, at der sket noget lignende i området.