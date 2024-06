På weekendens fynske dyrskue blev en ko udsat for mere end ét slag af en landmand.

Inden skulle der ifølge et vidne have været problemer med en snor viklet rundt om benet på den, og den skulle også have været ved at vælte.

Dyrenes Beskyttelse har svært ved ud fra videoen at vurdere, om der er tale om en reel overtrædelse af dyreværnsloven, men siger til TV 2 Fyn, at de under alle omstændigheder tager afstand fra, at man slår på dyr.

