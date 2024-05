Wesström reagerer på fyring

Mandag morgen blev svenske Björn Wesström fyret som sportsdirektør i OB.

Det sker som følge af nedrykningen til landets næstbedste fodboldrække, der blev endelig afgjort lørdag. Nu skal der nye kræfter til, lyder det fra klubbens ejer og bestyrelsesformand Niels Thorborg.

Björn Wesström erklærer sig enig i, at det er tid til, at parterne går hver til sit, siger han i en pressemeddelelse fra OB.



- Jeg er som mange andre ked af nedrykningen, men det skal ikke skygge for, at jeg har haft to et halvt spændende, udfordrende og langt hen ad vejen gode år her i OB. Jeg er enig i, at det er bedst for begge parter, at vores veje skilles, og jeg ønsker klubben alt det bedste i fremtiden, siger Björn Wesström.