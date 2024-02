Derfor bliver Nyt OUH igen forsinket

Det bliver tidligst i 2027, at Nyt OUH kan åbne dørene for patienter. Årsagen er ifølge Region Syddanmark problemer på byggepladsen.

Entreprenøren Odense Hospital Project Team (OHPT) har gennem længere tid haft en lavere bemanding på byggepladsen end planlagt, og det har over tid genereret en forsinkelse, som nu ikke længere er mulig at indhente. Det oplyser Region Syddanmark.

Gennem hele 2023 har der været afvigelser i antallet af håndværkere på byggepladsen i forhold til det aftalte.

I den seneste kvartalsrapport for byggeriet er angivet, at en forsinkelse kan være på op til 18 måneder, men det er for tidligt at sige noget præcist.

Det nye sygehus i Odense skulle oprindeligt have åbnet i 2022.