Fagforbund rejser millionkrav mod underentreprenør på Nyt OUH

Den italienske vvs-arbejder Pasquale Cozzolino fortæller om en arbejdsuge på 60 timer på Nyt OUH.

- Jeg arbejdede 60 timer om ugen, men fik kun løn for 37. De snød mig, og de snød med min underskrift, men heldigvis havde jeg tidsregistreringerne fra porten. Ellers havde jeg ikke fået mine penge, siger Pasquale Cozzolino til DR.

Håndværkeren har fået efterbetalt 161.000 kroner og indgået forlig med sin tidligere arbejdsgiver Euroimpianti Denmark. Blik- og Rørarbejderforbundet mener, virksomheden har snydt systematisk.

Derfor har sagen fået Blik- og Rørarbejderforbundet til at dykke ned i lønsedler og tidsregistreringer fra porten for de øvrige 35 ansatte i Euroimpianti Denmark. Forbundet er på vej med et millionkrav på over 2,5 millioner kroner. Entreprenøren oplyser til DR, at den ikke har mulighed for at kommentere verserende sager.