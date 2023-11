Fynbo bliver formand for Regionsrådet

På regionsrådsmødet i dag valgte et enigt regionsråd at pege på den 54-årige fynbo Bo Libergren (V) som ny regionsrådsformand i Region Syddanmark.

Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Fra marts til juli var Bo Libergren vikar på posten som regionsrådsformand, da Stephanie Lose indtrådte midlertidigt i regeringen som fungerende økonomiminister.

Den nyvalgte regionsrådsformand i Region Syddanmark Bo Libergren siger:

- Først og fremmest vil jeg takke regionsrådet for valget som regionsrådsformand. Det er min forhåbning, at det brede politiske samarbejde, der hidtil er blevet praktiseret i regionsrådet kan fortsætte. Jeg ser frem til at arbejde sammen med regionens mange dedikerede medarbejdere, der hver dag gør en indsats for at gøre det bedst muligt for patienter, brugere og borgere.