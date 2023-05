En bil med personer kørte direkte ind i et træ lørdag aften. Det skriver Fyens Stiftstidende.

- I forbindelse med et skarpt sving har man mistet herredømmet over køretøjet og ramt et vejtræ, siger vagtchef hos Fyns Politi Peter Vestergaard.

Tre personer kom til skade og sendt på sygehuset. Ulykken skete på vejen Lehnskov Strand vest for Svendborg.

Ifølge Ekstra Bladet er føreren af bilen 19-årig.