Brandvæsen og politi har i nat været til brand i Café Stoppestedet i Skårup. Stedet er en grillbar og pizzeria.

Vagtchef ved Fyns Politi, Bjarne Tykgaard har endnu ikke haft lejlighed til at se på hvor omfattende skaderne efter branden er, men oplyser at Fyns Politi har afspærret området.

Politiet har nemlig brug for at undersøge omstændighederne nærmere, da der er en mistanke om, at branden er påsat.

Brandvæsnet rykkede ud til meldingen klokken tre i nat.