Drømmer I om at eje jeres eget klubhus? Nu er chancen her

Mangler du og dine holdkammerater et klubhus på 675 kvadratmeter at boltre jer på, så er muligheden her nu. For Svendborg Kommune udbyder erhvervsmæglervirksomheden Nordicals nu Svendborg Forenede Boldklubbers (SfB) tidligere klubhus i offentligt udbud.

Mindsteprisen er sat til 1,6 millioner kroner for ejendommen, der ligger på en 3.007 kvadratmeter stor grund i Svendborgs vestlige område nær Svendborg Idrætscenter.

I salgsopstillingen lokkes der også med, at der er gode offentlige transportmuligheder. Har man ikke en masse holdkammerater at dele med, så kan "den visionære køber" også vælge at modernisere ejendommen, lyder det i et opslag på Facebook.