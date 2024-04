Karin er modvilligt blevet direktør for den lokale købmand

Nu er hun direktør - men kun midlertidigt. For hun vil faktisk ikke have rollen og ansvaret.

Karin Hansen har i 39 år arbejdet i Min Købmand i Gudme som almindelig kasseassistent. Men fordi den seneste direktør blev fyret, så skulle en ny til - og her blev hun spurgt.

- Det, at vi er et anpartsselskab, så skal vi have en direktør. Og der har jeg så sagt, at det vil jeg gerne være, indtil vi finder en ny.

Den tidligere købmand og direktør i Min Købmand i Gudme, Jan Dyhre Blom, nåede kun én måned på posten. Og derfor er jagten nu igen sat ind på at finde en permanent løsning.

Karin Hansen vil i hvert fald ikke binde sig.

- Jeg har ikke evnerne til regnskab, Facebook og sådan noget. Og jeg sagde, at jeg gerne ville give det en chance, men det er ikke noget, jeg skal være, for det er jeg for gammel til.