Kørte galt med kvinde i bagagerum: Her er dommen

En yngre mand er tirsdag blevet idømt et år og tre måneders fængsel for særlig hensynsløs kørsel og med en person i bagagerummet.

Dommen faldt i Retten i Svendborg. Derudover er bilen - en Mercedes - blevet konfiskeret.

Det oplyser anklager hos Fyns Politi Sine Josephsen.

Episoden udspillede sig 20. maj sidste år ved Lehnskov Strand i Svendborg, hvor manden med tre øvrige personer i kabinen samt en kvindelig passager i bagagerummet kørte ind i et træ.

- En kvinde i kabinen pådrager sig et brækket ribben, en punkteret lunge og et brud på underben og ankel, oplyser Sine Josephsen og tilføjer, at manden kørte 78 kilometer, hvor han måtte køre 40 kilometer i timen.

De øvrige personer i kabinen og kvinden i bagagerummet pådrog sig ikke alvorlige skader i forbindelse med uheldet.

- Manden er dømt for at have udsat dem alle for fare, siger anklageren. Han var 18 år på gerningstidspunktet og 20 år i dag.

I retten kom det frem, at passagererne havde skiftes til at ligge i bagagerummet, inden uheldet indtræf.

- Men der er uenighed om årsagen. Kvinden siger, hun blot ville se, om hun kunne være i bagagerummet, og de andre siger, at hun ville køres, siger Sine Josephsen.

Bilen er nu blevet konfiskeret, og da den tilhørte et forældrepar til en af passagererne, er der blevet rettet et erstatningskrav på 70.000 kroner til den nu dømte.

- Den sag er udskudt til et civilt søgsmål, oplyser anklageren.

Efter dommen bad manden sig om betænkningstid.