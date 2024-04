Område afspærret: Pakhus er begyndt at hælde

Et område på Svendborg havn er i dag blevet afspærret, da Pakhus 6 på svendborg havn er begyndt at hælde, skriver Svendborg Kommune i en presseorientering.

I presseorienteringen står der følgende:

"Vi har d.d. observeret, at overdelen på Pakhus 6 (Østre Havnevej 12) er begyndt at hælde. Overdelen hælder ind over bygningen.

Vi har brug for, at det vurderes, hvad der kan og skal gøres ved denne hældning.

Indtil alvoren af hældningen er afklaret, er vi nødt til omgående at afspærre rundt om bygningen mod Østre Havnevej samt mod Lars Møllers Kaj. Det gør vi for at undgå eventuel personskade, hvis dele af bygningen skulle bevæge sig eller synke sammen. Lige nu ved vi ikke, om der er reel fare for sammenstyrtning, og det er dét, vi straks går i gang med at undersøge sammen med eksterne rådgivere.

Den ene vognbane på Østre Havnevej spærres på stykket ved bygningens ene gavl, og cykelstien på den strækning er også spærret."