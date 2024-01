Sarah og Selma Gustavsen var taget til København for at tage imod den nye konge, efter Sarah selv havde deltaget i Kronprins Christians 18-års fødselsdag.

Denne gang skulle søsteren Selma også have lov til at mærke det royale sus, og det fik hun lov til.

De to skrålede på livet løs sammen med tusinder af andre danskere, for at lade kongen vide, at folket hepper på ham.

Hør dem fortælle om oplevelsen i videoen herover.