Se video: Har storken slået sig ned i Svendborg?

- Det var et helt fantastisk syn.

Det er, hvad Hans Luffe fra Svendborg udbryder, da TV 2 Fyn fanger ham lørdag eftermiddag.

Noget udsædvanligt blev han nemlig forstyrret midt i lørdagshyggen på sin terrasse i det centrale Svendborg.

- Og så kom der simpelthen en stork sejlende henover hustagene, siger Hans Luffe.

Og så fik han ellers travlt med at komme ned på gadeplan og finde det sjældne dyr. Ved Sct. Nicolai Stræde fandt han fuglen på taget af den gamle KFUM-bygning.



- Det er jeg virkelig ikke vant til. Det er et usædvanligt syn, lyder det fra den begejstrede svendborgenser.

Det er dog slet ikke så mærkeligt, at storken har fundet til Fyn. Lørdag fortale formand for foreningen storkene.dk Jess Frederiksen nemlig til Ritzau, at der ikke har været så mange storkepar i Danmark de sidste 35 år, som der er lige nu.