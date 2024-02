Sejlrute ændres - nu må café lukke

Café Sommersild på Skarø lukker, oplyser caféen.

Beslutningen er en direkte konsekvens af, at Erhvervs- og Turismeudvalget i Svendborg Kommune har besluttet at gå videre med planerne om at omlægge sejlruten fra Svendborg til Skarø.

- Det er trist at lukke, men det er rettidig omhu at være på forkant med situationen, siger ejer Gitte Loftlund.

- Vores sæson er i fuld gang på dette tidspunkt, og vi kan ikke se andre løsninger, hvis vi skal nå at handle med rettidig omhu. Vi ønsker ikke at gamble med en sund forretning, forklarer hun.

Omlægning af sejlruten vil ifølge caféen give dens middagsgæster og selskaber væsentlig forlænget sejltid.