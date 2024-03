Sydfynske Øhav kommer på anerkendt Unesco-liste

Unesco har onsdag officielt udpeget Geopark Det Sydfynske Øhav til Unesco Global Geopark, oplyser geoparken i en pressemeddelelse.

- Det er svært at få armene ned på en dag som i dag. Det er kulminationen på mange års hårdt arbejde med at dokumentere og formidle landskabernes geologiske historie såvel som kulturarven på Sydfyn og omkring Det Sydfynske Øhav, siger Rasmus Elmquist Casper, der er sekretariatsleder for Geopark Det Sydfynske Øhav.

- Området fortæller for eksempel om dramatiske havstigninger i slutningen af sidste istid og om tilblivelsen af et helt særligt landskab, som gør det muligt at forstå sammenhængen mellem naturen og den kultur, som efterfølgende er opstået, forklarer han.

En geopark er et geografisk område med særlig geologisk betydning og en stærk kulturarv. Efter et bestyrelsesmøde i Paris er det en realitet, at Geopark den sydfynske geopark lever op til det listens kriterier og bliver en del af den.

Den sydfynske geopark strækker sig over et stort areal af både land og vand på tværs af Midtfyn, Faaborg, Svendborg, Langeland og Ærø.

Geoparken indeholder både den berømte randmoræne, De Sydfynske Alper og Det Sydfynske Øhav, som er et af verdens største oversvømmede istidslandskaber med 55 øer og holme.

Unesco er FN's organisation for uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation. Der er nu 213 geoparker i verden, heraf to danske.