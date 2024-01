Tilfældigt tilsyn afslører alvorlige fejl på plejecenter

Fejl i medicinhåndteringen, brug af for gammel medicin og risiko for fejlmedicinering. Fejl, der ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed "udgør en væsentlig patientsikkerhedsrisiko," og som pr. 16. januar har udløst påbud til Hesselager Plejecenter om at sikre forsvarlig medicinhåndtering, tilstrækkelig journalføring og indhentelse af informeret samtykke til behandling.

Påbuddet kommer efter, at behandlingsstedet 3. oktober 2023 var udvalgt ved en tilfældig stikprøve. Ved tilsynet blev der gennemgået to journaler og foretaget to medicingennemgange, fremgår det af påbuddet.

I tilsynsrapporten fremgår det, at plejecenteret siden tilsynsbesøget har handlet på en række områder, som er udsat for kritik. Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer dog ikke, at der er bevis for, at tiltagende endnu har nogen betydning for patientrisikoen.

TV 2 Fyn forsøger at få en kommentar fra lederen af plejecenteret.