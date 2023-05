Turistorganisation har fået nyt grønt stempel

VisitSvendborg har opnået miljøcertificeringen Green Tourism Organization og forpligter sig dermed til at overholde strenge retningslinjer og fremme bæredygtigt turisme.

- Vi er utroligt glade og stolte over certificeringen. Det er et vigtigt skridt i retningen mod at opfylde vores mål om at skabe en mere bæredygtig og grøn turismeindustri siger Anja Mia Haas, eventchef ved SvendborgEvent i en pressemeddelelse.



Det er målet, at mange flere af Svendborgs turismeaktører vil blive inspireret og følge trop og ligeledes vil implementere bæredygtige praksisser og fremme miljøbevidstheden.