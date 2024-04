Voldsepisode i Svendborg: Mand flygter fra stedet

En 27-årig mand bliver søndag formiddag fremstillet i grundlovsforhør, efter han natten til søndag tildelte en 31-årig mand flere knytnæveslag i ansigtet. Episoden fandt sted ved Klosterplads i Svendborg.

Det oplyser Fyns Politi til TV 2 Fyn.

- De to mænd er kommet i verbalt mundhuggeri, og det udvikler sig så til, at den 27-årige overfalder den 31-årige med de her knytnæveslag, siger vagtchef Lars Thede til TV 2 Fyn.

Ifølge vagtchefen flygter den 27-årige fra stedet, men Fyns Politi bliver opmærksomme på en mand senere på natten, da "han fylder meget i gadebilledet".

Det uddybes ikke yderligere, hvad der gjorde, at politiet blev opmærksomme på manden.



- Og den person svarer så til signalementet på overfaldsmanden fra tidligere, siger Lars Thede, der tilføjer, at politiet foretager anholdelsen af den 27-årige.

Den 31-årige har det efter omstændighederne fint, oplyser vagtchefen.

Overfaldsmanden bliver fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Svendborg klokken 11.30.