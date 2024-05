Nævn afviser klager - omstridt vindmøllepark rykker nærmere

Den omstridte havvindmøllepark Lillebælt Syd Vindmøllepark ud for Assens er rykket et skridt tættere på at blive til virkelighed.

Byrådet i Sønderborg Kommune vedtog plangrundlaget for projektet i december 2023. Siden har Planklagenævnet modtaget flere klager over projektet, men nævnet har nu behandlet og afvist alle klager. Dermed kan arbejdet med projektet fortsætte. Det skriver Jyske Vestkysten.

Parken vil efter planen få en kapacitet på 160 megawatt. Det betyder, at den kan levere strøm svarende til forbruget i 140.000 husstande.