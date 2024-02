En dag i oktober 2022 fandt Pernille Nannbjerg Brandt og Maja Vita Nannbjerg til deres store forskrækkelse deres hest Eydis blødende.

Eydis var blevet skamferet med et tre centimeter rent snit i skeden og på det ene bagben. En dyrlæge konstaterede, at de to snit lignede noget, mennesker havde påført hesten.

Skaderne endte med en nødvendig aflivning af Eydis.