Hvem kan finde på at skære i vores dyrebare dyr, spørger mor og datter

Sagen blev noteret

Sager om heste, der er blevet mishandlet eller skændet, når sjældent ind i retssalene.

En 44-årig mand fik i december et halvt års fængsel for seksuelle overgreb på to hopper i Holbæk, men ellers skal man flere år tilbage for at finde den næste sag. Til gengæld er der en del historier om hesteejere, der har fundet deres heste blødende, skåret i eller på anden måde skamferet.

Pernille Nannberg Brandt meldte sin hests snitsår til politiet, der dengang noterede sig episoden.

Vicepolitiinspektør ved Fyns Politi Søren Frederiksen bekræfter, at en borger i oktober 2022 ringede til politiet og fortalte om nogle oplevelser i Voldtofte. I telefonen blev betjenten og Pernille Nannberg Brandt ifølge Søren Frederiksen enige om, at de skulle forsøge at sætte nogle overvågningskameraer op.

Men det nåede de ikke, før der igen var ubudne gæster ved folden.

- Hvad laver I?

Det var fem dage senere.

Det var aften, og Pernille Nannberg Brandt og Maja Vita Nannberg havde fodret hestene. Nu sad de inde i den nærliggende stald og snakkede. Ud af ingenting hørte de den rungende lyd af foldens ledhåndtag, der blev taget af. Pernille Nannberg Brand gik ud i mørket og lyttede. Et sted derude kunne hun høre mennesker snakke.

- Hallo, hvad laver I, råbte hun.

- Ud nu, lød det et sted i folden.

Pernille Nannberg Brandt nåede at råbe til Maja Vita Nannberg, at der var nogen derude, inden hun fór af sted. Mørket betød, at hun intet kunne se, men hun kunne høre en eller to personer pruste og løbe lige foran sig. Det gik dog så stærkt, at hun ikke kunne følge med. De ukendte personer sprang ind i en bil og forsvandt uden at tænde lygterne.

Tilbage stod mor og datter og var bange.

- Hvad var vi kommet til næste dag, hvis vi bare var taget hjem, spørger Pernille Nannberg Brandt i dag.

Efter den episode satte de overvågningskameraerne op.