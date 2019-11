DIN DØD - DIT VALG?

I Zaandam nord for Amsterdam sidder Anja Bon i sin lejlighed, hvor hun og hendes mand har boet sammen. Hendes mand fik hjælp til at dø den 12. maj 2016, fordi både hans læge og en konsulterende læge efter en række samtaler og undersøgelser bakkede op om beslutningen.

- Han fortalte mig, at han ikke ville have mere behandling. Han sagde, at han ikke ville være her mere, siger Anja.

Hendes mand havde uhelbredelig kræft.

At han ikke ville mere, var ikke en overraskende besked for hende, at han ønskede at dø. De havde nemlig snakket meget om muligheden for at få hjælp til at dø. Både de to imellem, men også med deres to børn, der skulle miste deres far.

- Vi gav ham alle lov til at tage afsted, siger Anja Bon.

Bert Keizer er en hollandsk læge og filosof. Han er en af landets mest fremtrædende fortalere for aktiv dødshjælp, og han har selv stået for at give en patient en sprøjte med et dræbende indhold.

Jeg synes, at det er en menneskeret selv at kunne afslutte sit liv. Bert Keizer







- Det er en måde at forlade livet med dem du holder af omkring dig på en god måde, siger han.

Som filosof Bert Keizer peger på, at ingen bliver spurgt, om de ønsker at være menneske, før de bliver født. Derfor skal man selv have lov til at gøre en ende på det, hvis det er for ulideligt.

- Jeg synes, at det er en menneskeret selv at kunne afslutte sit liv.

I Danmark er det en politisk beslutning, om aktiv dødshjælp skal være lovligt.

Når politikerne lovgiver, gør de det blandt andet med udgangspunkt i rådgivning fra Det Etiske Råd, der blev oprettet i 1987 med det formål at rådgive Folketinget og offentlige myndigheder. For eksempel om etiske spørgsmål som aktiv dødshjælp.

Rådets næstformand, Bolette Marie Kjær Jørgensen, er historiker, journalist og presseansvarlig på Syddansk Universitet. Hun deler professor Theo Boers holdning til, at fokus først og fremmest bør være på palliativ behandling. Også selvom der er plads til forbedring på området, siger hun.

- Vi skal have viden om palliation, viden om smertelindring og have det bredt ud. Og det kræver fagpersonale, der er gode til det. Folk skal betrygges i, at der ikke er nogen, der skal lide unødigt. I Etisk Råd møder vi mange, der har haft dårlige oplevelser med pårørende, der lider og sygner hen. Sådan skal det ikke være.

Ifølge Bolette Marie Kjær Jørgensen er der også et væsentligt hensyn at tage til det sundhedsvæsen, der hypotetisk set ville skulle løfte opgaven om at yde aktiv dødshjælp.

- Det svarer til at sige til sundhedspersonalet, at deres arbejde er meningsløst. Man går ind i det hverv, fordi man gerne vil drage omsorg. Hvis det betød, at man også skulle yde aktiv dødshjælp, tror jeg, det ville være et kæmpe pres. Jeg mener ikke, det er noget, man kan pålægge andre mennesker.

Det skal være sådan, at man også kan være fri for valget. Hvis det først bliver institutionaliseret og en del af sundhedsvæsnet, så kan man ikke blive fri Bolette Marie Kjær Jørgensen

Per Andkjær er opmærksom på, at der findes alternativer. Men hvis han blev tjekket ind på et hospice og fik palliativ behandling, ville det stadig være på andres præmisser. Han ville stadig ikke selv kunne tage den endelige beslutning over sin egen død. Har han ikke en pointe?

- Jeg kan sagtens forstå hans pointe om selvkontrol. Det vil vi gerne have i de fleste af livets forhold. Men det her er selvbestemmelse omkring noget, som er alt eller intet, svarer Bolette Marie Kjær Jørgensen.

Da Anja Bons mand skulle dø, foregik det i soveværelset i lejligheden i Zaandam en torsdag i maj 2016 klokken 12. Han lå i sin side af sengen og ved siden af, som så mange gange før, lå Anja Bon.

Forskellen denne gang var bare, at det var sidste gang, de lå sådan.

Bag sengen stod deres to børn og kiggede på forældrene.

- Det var et meget specielt øjeblik. Meget intimt. Det var ikke farligt, og det var ikke skræmmende for nogen. Det var et godt øjeblik, siger Anja Bon, der samtidig også beskriver øjeblikket som værende meget svært.

Hendes mand var hendes livs kærlighed og savnet er stadig stort, men han var syg, og han var i risiko for at miste al hjernefunktion. Det var for ham ikke værd at leve sådan. Og for Anja Bon var det vigtigt, at hendes mand havde et værdigt liv, og derfor er hun glad for, at de havde muligheden for aktiv dødshjælp.