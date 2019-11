Per skal snart dø: - Må jeg ikke selv bestemme over den sidste tid?

Hvis det var lovligt i Danmark, ville Per Andkjær have aktiv dødshjælp.

Da han blev undersøgt for kræft i april 2019, fandt lægerne en syv centimeter lang knude i hans ene lunge. Derfor holder emnet heller ikke op med at være aktuelt, selvom medierne holder op med at skrive om det.

Nu skal vi altså have gang i det her. Ellers bliver det ikke til noget. Per Andkjær, Odense

- Vi skal alle sammen herfra, og jeg har affundet mig med min situation. Man finder en ro i det. Men derfor ville det stadig være rart, hvis man kunne komme herfra på en ordentlig måde, siger han til TV 2/Fyn.

Diagnosen fra lægerne kommer, efter Per Andkjær allerede har overlevet ét kræftforløb. Foruden kampen mod kræft sidder han i kørestol efter en trafikulykke, der skete, da han var ung.

Selvom lægerne har givet ham smertelindrende medicin, der hjælper ham, vil sygdommen kun blive værre med tiden.

- Enten spreder det sig til leveren som kan stå af, eller også kan knuden vokse så meget i lungerne, at jeg til sidst ikke kan få luft, forklarer Per Andkjær.

Per Andkjær har besluttet sig for at blande sig i debatten om aktiv dødshjælp, mens tiden stadig er til det. Foto: Alexander Aagaard

- Vi må da kunne bestemme selv?

Spørgsmålet om legalisering af aktiv dødshjælp bliver tit bragt til debat i Danmark.

Senest blussede debatten op, da den pensionerede læge Svend Lings blev dømt for at hjælpe syge mennesker med at begå selvmord.

For Per Andkjær er sagen enkel. Han vil helst selv bestemme over den sidste tid.

- Jeg har haft et dejligt liv. Der har været op- og nedture, men sådan er det jo for alle. Jeg har altid været en person, der har set lyst på tingene, siger han.

- Men jeg kan ikke forstå, at man ikke kan få lov til selv at bestemme, hvornår man vil herfra. Det lægger mig meget på sinde i den sidste tid, for nu skal vi altså have gang i det her. Ellers bliver det ikke til noget.

Hvordan ville du foretrække at forlade livet?

- Jamen tænk at man kunne ligge inde i sin seng og have alle sine kære omkring sig. Og så sige: "Ved I hvad, kære venner, nu er det nu". Og så få en sprøjte og lukke øjnene stille og roligt, og så er det det. Det må kunne lade sig gøre.

Har respekt for Svend Lings

Per Andkjær står ikke alene med sin støtte til aktiv dødshjælp.

I 2016 svarede 79 procent af danskerne, at det skulle være muligt at yde aktiv dødshjælp i en Megafon-måling for TV 2.

Og i 2017 svarede 72 procent af danskerne nej til spørgsmålet om, hvorvidt Danmark bør fastholde sit forbud mod aktiv dødshjælp i en undersøgelse af YouGov for Kristeligt Dagblad.

Blandt andet derfor har Per Andkjær stor respekt for den pensionerede læge Svend Lings.

- Manden er enestående. Ikke nok med at han skal være psykolog for de pårørende, han skal også hjælpe den døende så godt han, siger Per Andkjær.

Har han gjort det rigtige?

- Selvfølgelig har han gjort det rigtige. Det er der ingen tvivl om.

Per Andkjær har ikke selv kontaktet Svend Lings. Han håber i stedet, at aktiv dødshjælp vil blive legaliseret i Danmark.

