Ærtekonge taber lønstrid og får million-smæk

Den fynske ærtekonge Peter Skov Johansen må til lommerne, efter han har tabt en sag i Arbejdsretten. Her var modstanderen 3F Østfyn, der havde rejst en sag mod ham, fordi fagforbundet mente, at ærtekongens virksomhed Greenpeas Entreprise ApS havde underbetalt en række medarbejdere, der var ansat til at plukke ærter, skriver Fagbladet 3F.

Fagbladet skriver videre, at 3F havde beregnet, at virksomheden i alt har underbetalt 286 medarbejdere over fem millioner kroner i forhold til den overenskomstmæssige timeløn. Omvendt fremførte virksomhedens advokat, at de ansattes arbejdsindsats og kvalifikationer var for nedadgående.

Retten idømte dog "kun" ærtevirksomheden en bøde på en million kroner, da man vurderede, at 3F i sine beregninger ikke havde taget højde for pauser, samt at corona-pandemien sandsynligvis også kan have haft en indflydelse på indtjeningen.