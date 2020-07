Overtrådte coronaregler: Østfynsk ærtekonge får påbud

Den fynske ærteavler-virksomhed Greenpeas Enterprise med adresse på Eskemosevej i Ørbæk på Østfyn har overtrådt de danske corona-regler.

Det viser en aktindsigt til TV 2/Fyn.

Under et tilsyn 16. juni registrerede Arbejdstilsynet, at plukkerne rørte de samme spande og bakker uden på noget tidspunkt at bruge håndsprit.

Samtidig overtrådte plukkerne kravene om afstand og handlede i Nyborgs butikker med fare for at bære smitte til de øvrige plukkere.

I Arbejdstilsynets afgørelse fra 22. juni kan man desuden læse, at virksomheden ved samme tilsyn blev pålagt at opsætte flere toiletter til plukkerne.

De 104 plukkere havde kun to toiletter stillet til rådighed. Ifølge reglerne skal der være mindst syv toiletter.

Endelig bemærkede tilsynet, at den østfynske virksomhed havde glemt at anmelde en arbejdsulykke.

Arbejdstilsynet overvejer i øjeblikket, om man ud over påbuddet skal give en bøde og melde sagerne til politiet.

Ifølge Arbejdstilsynets hjemmeside har Greenpeas Entreprise efterkommet påbuddene.

Greenpeas Entreprise ejes af Peter Skov Johansen og leverer friske ærter til danske supermarkeder.

Peter Skov Johansen har tidligere fået bøder for overtrædelse af overenskomsten og har skullet efterbetale løn til plukkere.

