Brand i bus med demonstranter på vej til Odense

Der er udbrudt brand i en bus på Køge Bugt Motorvejen. Det skriver TV2.

Bussen var på vej til Odense, hvor en stor pro-palæstinensisk demonstration afholdes lørdag, fortæller en passager.

- Vi sad bare stille og roligt, og så begyndte vi pludseligt at kunne fornemme en stærk lugt af røg. Vi nåede kun lige at komme ud, inden der lød et kæmpe brag, siger Sharifa Elshayah til TV 2.



Vagthavende ved Midt- og Vestsjællands Politi Emil Grønning fortæller til TV 2, at der er tale om en motorbrand, som er opstået af ukendte årsager.