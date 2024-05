Bus fyldt med demonstranter i brand på motorvej: - Der lød et kæmpe brag

En bus fyldt med demonstranter er lørdag omkring middag brudt i brand på Køge Bugt Motorvejen

Det er sket mellem afkørsel 32 Køge og Køge Vest, fortæller vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Emil Grønning.

Derfor er motorvejen spærret i sydgående retning.

- Det er en motorbrand, altså en brand, der af en ukendt årsag er startet i motoren og så har bredt sig til resten af bussen, fortæller Emil Grønning.

På vej til propalæstinensisk demonstration

Bussen var fyldt med demonstranter på vej fra København til Odense, hvor en stor propalæstinensisk demonstration er planlagt.

Det fortæller Sharifa Elshayah, som selv var ombord, til TV 2.

- Vi sad bare stille og roligt, og så begyndte vi pludselig at kunne fornemme en stærk lugt af røg. Vi nåede kun lige at komme ud, inden der lød et kæmpe brag, siger hun.

Derefter udviklede branden sig hurtigt, og flere ruder sprængtes.

Ingen er kommet til skade, men mange nåede ikke at få deres ejendele med ud af bussen, så for nuværende venter de cirka 50 demonstranter stadig i vejkanten.

- Det var faktisk lidt voldsomt. Der kom mange brandbiler, som stadig er i gang med at slukke ilden. Og det er snart en time siden, at ilden brød ud, siger hun kort tid efter klokken 13.00.

Flere kilometer lang kø

Politi og brandvæsen er på stedet, og de er stadig i gang med at slukke branden, fortæller Emil Grønning.

Derefter skal bussen bugseres væk fra nødsporet, hvor den lige nu holder.

Det arbejde forventes overstået først på eftermiddagen, oplyser Vejdirektoratet. Men allerede nu er der opstået massiv kø på motorvejen.

- Som jeg har fået det oplyst, er der i hvert fald to-tre kilometers kø, siger vagtchefen.