Brandenborg i kursskifte: - Det har været nogle svære dage

"Man har et standpunkt, til man tager et nyt."

Sådan sagde den tidligere socialdemokratiske statsminister Jens Otto Krag tilbage i 1967.



Tirsdag anerkender den socialdemokratiske retsordfører, sydfynboen Bjørn Brandenborg, regeringens ønske om et lovindgreb mod afbrændinger af hellige skrifter, så længe det sker inden for ytringsfrihedens rammer.



Det skriver han tirsdag middag på sin facebookside.

Fredag sagde han til Berlingske, at han ikke ville forbyde afbrænding af koraner og religiøse skrifter, og at ytringsfrihed "står til hver en tid over hensynet til religion".

- I sidste uge gav jeg et citat til Berlingske, der var ved at lave en artikel om koranafbrændinger. Jeg sagde det, jeg selv og Socialdemokratiet mener. At vi er et stærkt demokrati, med ytringsfrihed som en kernerettighed, og at vi derfor ikke skal genindføre blasfemiparagraffen. Det gælder stadig. Jeg mener hvert et ord.



- Men jeg accepterer samtidig at regeringen har adgang til sikkerhedsvurderinger om situationen. Derfor står jeg bag ambitionen om at finde et initiativ, som ikke begrænser ytringsfriheden og religionskritikken, men som heller ikke gør, at nogle få enkeltpersoner sætter danskeres sikkerhed og i værste fald liv over styr.

- Det har været nogle svære dage, skriver Bjørn Brandenborg.

Bjørn Brandenborg, som i øjeblikket holder på ferie på Færøerne, afviser over for TV 2 Fyn, at han har foretaget en kovending i spørgsmålet.

- Det eneste nye er, at der er kommet en sikkerhedsvurdering, som jeg ikke kendte til i fredags, siger han.