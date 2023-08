Fynsk S-profil afviser forbud mod afbrænding af koraner

Efter de seneste ugers koranafbrændinger i Danmark og Sverige vil regeringen nu ved lov forbyde afbrændinger af religiøse skrifter, herunder koraner.

Blandt andet har den socialdemokratiske justitsminister, Peter Hummelgaard, bakket op om forslaget.

Men til Berlingske siger Socialdemokratiets fynske retsordfører, Bjørn Brandenborg, at det ikke skal forbydes ved lov at brænde koraner af.

- Der må ikke herske tvivl om, at ytringsfriheden og alt, hvad der følger med den, er nogle meget grundlæggende værdier i det danske samfund. De står til hver en tid over hensynet til religion. Derfor mener jeg heller ikke, at der hverken nu eller i fremtiden er brug for yderligere lovgivning på det her område. Jeg synes, vi har en god, grundlovssikret ret, som vi kan være stolte af og passe på, siger Bjørn Brandenborg i et interview med Berlingske.