Det vrimler med mus i år

Netop i år er der større sandsynlighed for at få mus i hjemmet, da bestanden er større. Det oplyser Dyrenes Beskyttelse.

2023 var et såkaldt oldenår, hvilket betyder, at der har været gunstige forhold for ege- og bøgetræerne grundet en varm, tør og solskinsrig juni.

Dermed har træerne leveret masser af føde til dyr, der lever af bog og agern. Det gælder blandt andet skovmus, halsbåndsmus og rødmus, der dermed har kunnet indsamle føde til hele vinteren og derfor også har kunnet yngle hele vinteren.

Dyrenes Beskyttelse advarer mod, at man bruger en musefælde, da fælden ofte efterlader dyret til en pinefuld død. I stedet for giver organisationen en række gode råd til, hvordan du på en mere dyrevenlig måde kan slippe af med musene.