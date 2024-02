For leden blev den fynske ærtekonge Peter Skov Johansen i Arbejdsretten dømt til at betale en million kroner for underbetaling af ærteplukker, som var ansat i hans virksomhed Greenpeas Entreprise.

Nu skriver Fagbladet 3F, at Arbejdstilsynet flere gange har givet ærtekongen påbud, fordi der var for dårlige toiletforhold for ærteplukkerne.

Der har manglet sæbe og rindende vand, og der har ved flere lejligheder været for mange medarbejdere om for få toiletter. Ved et enkelt tilfælde var der hele 220 ærteplukkere om ét toilet.



Peter Skov Johansen siger til Fagbladet 3F, at han ikke har nogen kommentarer til sagen.