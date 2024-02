Hun tror, at det hænger sammen med, at folk ved, det er glat, når de kan se, at der ligger sne.

- Man går jo mere forsigtigt, når der ligger sne, end når der ligger is, for man kan ikke se isen på samme måde, siger hun.

Hun tilføjer, at folk ikke rigtig kan cykle i sneen, og det giver også færre skader.

Hun regner dog med, at de snart får travlt på skadestuen igen.

- Vi får problemet igen om nogle dage, når sneen så smelter og bliver til is, siger hun.