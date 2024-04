Forening vil finde bortløbne hunde med varmesøgende droner

Foreningen Vi Finder Hund har netop i dag modtaget den første drone med varmesøgende kamera, som vil blive indsat på Fyn.

Dronen skal hjælpe hundeejere med bortløbne firbenede venner, med at få deres bedste ven igen. Bag værktøjet til at lede fra luften står et korps af frivillige droneførere klar til at rykke ud.

- Vi håber på, at vi kan hjælpe nogle hundeejere, som står i en mega nederen situation og er kede af det, stressede, pressede og paniske. Der er ikke nogen garanti for, at dronen finder hunden, men det er bare et ekstra redskab i værktøjskassen, siger Rolf Flor, stifter og formand i Vi Finder Hund.

I dag mødtes de fynske frivillige for at lære at bruge dronen, så den inden længe kan indsættes i fynske hundeeftersøgninger.

Vi Finder Hund er en landsdækkende non-profit forening.