Hele Lyø ledte efter hunden Molly: Oles drone reddede hende i 33. time

- Vi havde aldrig fundet hende uden hjælp fra dronen. Det er helt sikkert, siger Michella Søndergaard, der koordinerede redningsaktionen hjemmefra.

Drone har reddet mange dyreliv

Den ansvarlige for, at hunden Molly blev fundet i god behold, er Ole Rasmussen, som har virksomheden OR Jagt og Naturpleje.

- Egentlig er dronen indkøbt til at finde rålam i markerne, før landmænd begynder at høste på dem, fortæller han.

Molly er dog den første hund, der er blevet fundet med hjælp fra dronen.

- Det er vigtigt, vi kommer i gang med at lede hurtigst muligt, når dyret er blevet væk. Så har vi de bedste chancer. I det her tilfælde var vi heldigvis hurtigt nok ude til at finde Molly, siger han.