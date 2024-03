Hele misseren bunder i, at Gitta Ravn har købt en nybygget hus på tidligere erhvervsgrund, som er blevet udstykket til boliger. Hun har købt enderækkehuset og dermed restejendommen efter udstykningen af den ubebyggede grund. Derfor er hun blevet pålagt den fulde skat for alle 14 huse.

Gitta Ravn fortæller til BT, at hun ikke vil forsøge at få sine naboer til at betale deres del, da hun mener, at det vil være for besværligt at gå fra dør til dør. Hun betaler de første 14.000 kroner den 2. april. Det resterende beløb betaler hun den 16. august.