Gitta skal betale sine 13 naboers boligskat på grund af misforståelse

- Så her har jeg fået bemyndigelse til at opkræve skat. Jeg synes ikke, at det er i orden, jeg skal ikke fungere som skatteopkræver.

Og det er til stor frustration for Gitta Ravn.

- Jeg føler afmagt overfor systemet, og jeg betragter mig selv som en borger i et retssamfund, der fungerer. Det er hos en uhensigtsmæssighed, som man har kendt til på forhånd, og som man har valgt at ignorere, siger hun og fortsætter:

- Hvis jeg ikke kan betale det, så kan de gøre udlæg i min løn, og i sidste instans kan jeg ryge på tvangsauktion, hvis jeg ikke betaler, fordi ejendomskatter har fortrinsret. Og det er intimiderende.

Blev ikke gjort opmærksom

Tidligere har man kunne kontakte kommunen og få lavet en ny vurdering, men den dialog er ikke mulig at få længere.

Nu skal man blot vente til næste ejendomsvurdering.

Men ifølge Claus F. Houmann, der er underdirektør i Vurderingsstyrelsen, så skulle køberne af husene være opmærksomme på denne ekstra regning ved køb af huset.

- Skattegrundlaget i 2024 er som grunden så ud i januar 2023. I den konkrete situation, så vil beskatningsgrundlaget være den samlede værdi, der var i januar 2023. Når man handler en ejendom, så vil man ofte søge professionel rådgivning ved eksempelvis en boligadvokat, og pointen må være, at man skal betale den skat, som følger af lovgivningen, der er.



Hvad tænker du om, at der er mennesker, der kan risikere at stå i alvorlige økonomiske situationer, fordi vurderingerne ikke ligger noget før?



- Jeg kan godt forstå, at man kan undre sig, men vi administrerer i henhold til gældende regler, og der vil være nogen, der er skattepligtige, og dem sender vi regningen til.



Men er det ikke jeres ansvar, at vurderingerne ligger der, så man ikke skal betale skat for en grund, man ikke ejer?

- Det der først er vores ansvar, er, at vi forvalter ud fra den lovgivning, der er, og så vejleder vi.



Men er det holdbart, at enkelte husstande står med en stor regning, når I i virkeligheden bare kan revurdere grunden og se, at grunden ikke længere er en erhvervsgrund men 14 mindre private grunde?

- Det er det, der er den gældende ret, og der skal man gerne have det af vide, inden man køber grunden.

Det er dog ikke noget, Gitta Ravn kan nikke genkendende til.

- Ingen har oplyst mig om, at jeg kunne risikere at stå med en regning, da jeg købte huset.

Og Gitta Ravn kan godt frygte, hvad det betyder for fremtiden.

- Så vidt jeg ved, så er der over 200 tilfælde nu, hvor man har haft kendskab til uhensigtsmæssigheder, som de nye vurderinger medvirker til. Hvis det fortsætter, så kan jeg godt frygte, at jeg kommer til at betale rigtigt mange penge.