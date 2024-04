Kritiseret børnehave har mistet tredjedel af sit personale

Siden efteråret er en tredjedel af personalet i Skovbrynets Børnehus i Nyborg stoppet. Tre ud af 15 medarbejdere har sagt op, og to medarbejdere er desuden blevet fyret efter at have sygemeldt sig, skriver Fyens Stiftstidende.

TV 2 Fyn afdækkede en række historier i efteråret om børnehaven, hvor den daglige leder Ulla Nielsen blev udsat for hård kritik fra dele af personalet.

Arbejdstilsynet udstedte et påbud til børnehaven, der skal være efterkommet senest 1. juni.

Ulla Nielsen fortæller til avisen, at hun stadig har svært ved at genkende kritikken, men hun anerkender, at hun kan have optrådt meget kontant over for personalet.