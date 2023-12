Mor tog børn ud af kritiseret børnehave - datter var panisk angst for at blive afleveret

- Der er en ansvarlig bestyrelse i institutionen, der har ansvaret for det ledelsesmæssige. Vi fører et pædagogisk tilsyn, og har mulighed for at lave både anmeldte og uanmeldte tilsyn. Så jeg synes sådan set, det er udmærket, man har mulighed for at drive private tilbud. Men jeg kan ikke afvise, at vi kunne finde på at lave flere tilsyn, siger Lars Kofoed og tilføjer:



- Hvis vi får mistanke om, at der er ting i institutionen, der påvirker omsorgen for tilbuddet, går vi selvfølgelig i dialog med en institution.

Bekymret for børnene

Tine Veje Klinge Christensen valgte at tage sine børn ud af Skovbrynets Børnehus, fordi især den ældste mistrivedes. Og hun er bekymret for de børn, der stadig går i institutionen.

- Jeg er jo bange for, hvordan det går ud over dem i deres hverdag, for jeg har jo set med mine egne øjne, hvordan børn er blevet taget fat i, hvordan børn er blevet overfuset, skældt ud af lederen, og hvordan personalet prøver at skærme dem mod hende og sige, det behøver vi altså ikke at tage her og nu. Fordi hun ikke skal så tæt på.



- Det sætter altså sine spor i et barn. Hvis jeg kigger på mine egne børn, var min datter jo panisk angst for at komme i børnehave. Og det var jo noget af det, der startede det. Hun begyndte at skrige, hvis vi kom til at nævne børnehaven. Selv i weekenden, siger Tine Veje Klinge Christensen.

- Nu faldt dråben

For både Henning Thygesen og Tine Veje Klinge Christensen har Skovbrynets Børnehus ét altoverskyggende problem, leder Ulla Nielsen. For selve institutionen var ikke problemet.



- Vi har i perioder tænkt, nu går det rigtig godt. Men det faldt sjovt nok altid sammen med, at ledelsen var på ferie eller ude af huset, fordi der var en helt anden stemning i huset. Det var det der gjorde, at vi tænkte, nu kan vi lige lidt igen.

- Vi har været ved at trække vores børn ud flere gange. Nu faldt dråben bare, siger Tine Veje Klinge Rasmussen.

Ulla Nielsen har i et skriftligt svar til TV 2 Fyn forklaret, at hun er uenig i, at hun selv udøver krænkende adfærd.

Ulla Nielsen oplyser, at det ikke er tilladt, at voksne overfuser hinanden i børns nærvær, at der er en rigtig god stemning i Skovbrynets Børnehus, og at hun ikke kan genkende Arbejdstilsynets fremstilling af sagen.