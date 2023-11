Sådan arter snevejret sig natten over

Hele torsdagen har der været store mængder sne, hvor ingen dele af regionen gik fri.

På de fynske veje har sneen også voldet problemer og givet flere uheld. Særligt på Fynske Motorvej har bilisterne oplevet drilske forhold. Det har resulteret i langvarige køer.

Og efter en pause er der mere sne på vej i Fyns retning.

- I nat vil det holde relativt tørt. Der kan være byger hist og her. Sidst på natten kommer der byger fra Kattegat. De ligger og kan drive ned over Fyn hen over natten og i løbet af fredag morgen, fortæller vagthavende ved DMI Hans Peter Wandler.

Han understreger dog, at det er meget svært at spå om, hvor bygerne rammer, og hvor meget sne der er tale om.

Rammer bygerne samme sted, kan fynboerne vågne til temmelig meget sne, men bygerne kan også fordele sig ud over regionen.