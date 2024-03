Men faktisk har sommer- og vintertid, der på engelsk kaldes "daylight saving", en praktisk betydning.

Første gang, det blev indført i Danmark, var i år 1916 under 1. verdenskrig for at spare på strøm ved at få det meste ud af dagslyset. Siden har det været indført og udfaset flere gange, netop for at spare på strøm.

Senest blev sommer- og vintertid indført i år 1980, og i 1996 blev sommertiden i hele EU ens, så den strækker sig fra sidste søndag i marts til sidste søndag i oktober. Omkring 70 lande har i dag indført ordningen.