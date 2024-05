Tre busser fyldt med OB-fans støtter op til aftenens kamp

De sidste forberedelser er i gang, inden 150 OB-fans i tre busser kører mod Vejle i aften for at støtte det fynske hold.

Og det er vigtigt for spillerne at fansene kommer. OB-spiller Tobias Slotsager sendte søndag en appel til dem om at komme og støtte op endnu engang. En appel, der betød, at endnu en bus hurtigt blev fyldt op.

- Vores nummer to bus blev solgt på nul komma fem, siger Thomas Guldbjerg Karlsen, der er næstformand i fanklubben De Stribede.

Blandt fansene er der stor tiltro til, at OB vinder kampen i aften. Men selv hvis det ikke lykkes, så stopper opbakningen fra fanklubben ikke.

- Vi kommer også næste gang, der er kamp, uanset resultatet. Vi bakker vores drenge op, forsikrer formand i fanklubben, Line Hartmann-Weiergang.