Aktivist håber Fjord&Bælt lukker: - Dyrene kan jo ikke give samtykke

De aktivister, der med kridttegninger foran Fjord & Bælt i Kerteminde beskylder stedet for at holde dyr som slaver, er ikke klar til at bløde op i deres kritiske budskab.

- Vi håber de lukker, og at der i fremtiden ikke vil være den slags zoologiske haver, siger Ask Kromann Kure fra Vegan Activism Denmark mandag eftermiddag.

Søndag har han samme med andre aktivister skrevet og tegnet med kridt foran Fjord & Bælts hovedindgang. "Billetterne betaler for slaveri af bevidste væsener" lød aktivisternes budskab på fliserne, da personalet mandag mødte ind.

- Vi synes ikke, man skal spærre dyr inde og bruge dem som underholdning. Vi synes, at dyr skal have lov til at være fri.

- Dyrene kan jo ikke give samtykke til noget som helst, siger Ask Kromann Kure, der håber at folk i fremtiden vil bruge andet end dyr til at underholde sig med.

Ifølge Fjord & Bælts direktør Michael Andersen bliver dyr ikke brugt som underholdning på museet.



- Vi bruger forskningen til at forbedre dyrenes levevilkår i naturen, understreger Michael Andersen.