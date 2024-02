Han mener, at det som minimum havde været på sin plads at nævne mødet med ministeren, da kommunalbestyrelsen diskuterede et svar til Ankestyrelsens om socialsagerne i december.

- Vi ved jo ikke, hvad hvad der er foregået på det her møde, men man kunne godt have en idé om, at det måske ikke har været så behageligt for borgmesteren at være til det her møde, og at han derfor ikke har lyst til at tale om det, siger Søren Ramsing.

TV 2 Fyn har forsøgt at få en kommentar fra Langeland Kommunes borgmester Tonni Hansen, men han har ikke reageret på henvendelser.